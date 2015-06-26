Немецкий суд не выпустил под залог украинского банкира, работавшего на Курченко

Об этом сообщает в пятницу украинская служба Deutsche Welle.

Суд объяснил свое решение повышенной опасностью побега подозреваемого. Поэтому Тимонькин не выйдет под залог и останется в тюрьме города Коттбуса, куда его поместили после задержания 14 июня в аэропорту Берлин-Шенефельд.

В решении суда указано, что преступные действия, которые инкриминируются подозреваемому в Украине, подпадают и под действие немецкого Уголовного кодекса. Это главная предпосылка для начала процедуры экстрадиции.

Будет ли Тимонькин выдан Украине, также решит суд, когда из Киева поступят все необходимые документы. Это может занять не один месяц.

Подозреваемый, как указано в документах суда, не дал согласие на упрощенную процедуру экстрадиции в Украину. Следовательно, он будет оставаться в Германии до тех пор, пока суд не рассмотрит вопрос правомерности его выдачи Украине.

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Напомним, 16 июня суд в Германии арестовал украинского банкира Тимонькина.

В частности адвокат Всеукраинского независимого профсоюза работников транспорта Анатолий Башловка прокомментировал это решение так: "Большая благодарность СМИ, которые не дали этот вопрос спустить на тормозах и тем самым заставили нашу Генеральную Прокуратуру профессионально работать в этом вопросе. Я надеюсь, что вопрос с выдачей господина Тимонькина будет решен положительно. И в Украине мы с вами сможем узнать много интересного о делах Курченко и УкрСоцБанка (ЮниКредит Банка).Все тайное когда-то становится явным"

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2014 года Министерство внутренних дел объявило в розыск заместителя главы наблюдательного совета "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК ) Бориса Тимонькина.

Тимонькин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией.

Компания ВЕТЭК, принадлежащая Сергею Курченко, была ключевым акционером "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", которые сейчас ликвидируются.

Сам Курченко также находится в розыске.