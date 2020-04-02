Суд удовлетворил иск Коломойского против Гонтаревой: детали судебного решения

Поводом для судебного спора стало интервью, которое Валерия Гонтарева дала изданию «Левый Берег» в сентябре прошлого года.

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой – ее заявления в отношении Коломойского, озвученные ранее в интервью СМИ, были признаны недостоверной информацией.

УНИАН разобрался, что именно послужило причиной судебного разбирательства, и чем руководствовался суд.

Интервью Гонтаревой

Поводом для судебного спора стало интервью, которое Валерия Гонтарева дала изданию «Левый Берег» в сентябре прошлого года. Экс-глава НБУ, в частности, заявила, что Игорь Коломойский якобы угрожал ей, и дала понять, что подозревает его в причастности к поджогу ее дома.

На вопрос журналиста «Я правильно понимаю, что Игорь Валерьевич - главный, кого вы подозреваете в произошедшем с вами?», она ответила – «Да».

На вопрос «Кого лично вы считаете причастным к случившемуся? Строго говоря, заказчиком?» Гонтарева ответила: «Вы знаете, что меня обливали грязью, мне угрожали последние пять лет...».

На вопрос «Говоря, что ... вам угрожали, вы имеете ввиду Игоря Коломойского?», Гонтарева ответила «Разумеется...».

Именно эти заявления экс-главы НБУ стали причиной подготовки иска. По мнению истца, эта информация нарушает его права, унижает честь, достоинство и порочит деловую репутацию.

Указанное интервью и его фрагменты разошлись еще по ряду сайтов. Факт распространения информации не опровергнут ответчиками и подтвержден материалами дела.

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Что решил суд

В судебном решении отмечается, что высказывания Гонтаревой выраженные в ссылке на конкретные факты и события.

Согласно ч. 5 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Украины №1 от 27.02.2009 года, недостоверной считается информация, которая не соответствует действительности или изложена ложно, т. е. содержит сведения о событиях и явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них не соответствуют действительности (неполные или искаженные).

Пунктом 18 указанного Постановления разъяснено, что обязанность доказать, что распространенная информация является достоверной, возлагается на ответчика, однако истец имеет право представить доказательства недостоверности распространенной информации.

Из этого следует, что бремя доказывания достоверности негативной информации об истцах возлагается на ответчиков, а на истцов возложена лишь обязанность доказывания факта распространения такой информации ответчиками.

Закон Украины «Об информации» определяет, что никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений. Оценочными суждениями, за исключением клеветы, являются высказывания, не содержащие фактических данных, критика, оценка действий, а также высказывания, которые не могут быть истолкованы как такие, что содержат фактические данные, учитывая характер использования языково-стилистичиних средств (аллегорий, гипербол, сатиры, и тому подобного). Оценочные суждения не подлежат опровержению или доказательству их правдивости.

По мнению суда, в рамках дела распространенная ответчиками информация содержит фактические данные, и изложена в категорической утвердительной форме.

«Распространенную ответчиками информацию об истце можно проверить на предмет ее истинности, действительности; указанная информация не подпадает под признаки критики; в оспариваемой информации отсутствует оценка действий, субъективное мнение, убеждения и взгляды ответчика, предположения, а также языково-стилистические средства (гипербола, аллегория, сатира) и тому подобное, поэтому она не является оценочными суждениями, и может быть опровергнута.

Высказывания Гонтаревой В.А. в ее интервью по своему характеру и содержанию основываются на утверждениях о причастности истца к совершению преступлений.

Учитывая формулировку использованных при распространении информации утверждений, распространенная недостоверная информация выражена в форме фактического утверждения», - говорится в судебном решении.

Суд признал, что утверждения Гонтаревой в отношении истца формируют негативное общественное мнение, разрушающие имидж, и репутацию истца, а, следовательно, являются такими, что нарушают право истца на уважение его чести, достоинства и деловой репутации. Распространенная недостоверная информация формирует негативное впечатление об истце, как о человеке, который нарушает права других людей.

Учитывая все это суд решил удовлетворить иск Игоря Коломойского о защите чести, достоинства и деловой репутации к Валерии Гонтаревой и ООО «Киевский институт проблем управления имени Горшенина» в полном объеме.

Валерию Гонтареву обязали в течение 5 (пяти) календарных дней со дня вступления судебным решением по данному делу в законную силу опровергнуть недостоверную информацию, изложенную в интервью. В частности – опубликовать на веб-сайте Lb.ua, опровержение следующего содержания

«Опровержение. Я, Валерия Гонтарева, сообщаю, что информация, распространенная 18 сентября 2019 г. в моем интервью, размещенном на веб-сайте (...) является недостоверной и такой, что подлежит опровержению в части утверждений о том, что Коломойский Игорь Валерьевич - главный, кого я подозреваю и считаю заказчиком в поджоге моего дома, который произошел ночью 17 сентября 2019 г., и в части утверждений о том, что Коломойский Игорь Валерьевич мне угрожал».

Опубликовать опровержение обязали и ООО «Киевский институт проблем управления имени Горшенина».

Также суд решил взыскать с Института Горшенина и Гонтаревой в равных долях в пользу Коломойского судебный сбор в размере 2305,20 грн.

Решение суда вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Напомним, экс-глава Нацбанка осенью 2018 года покинула Украину и находится в Лондоне. В ночь на 17 сентября дом Гонтаревой под Киевом подожгли. Экс-глава НБУ связала это с еще двумя инцидентами, которые произошли ранее: ДТП, в котором ее сбила машина и поджогом автомобиля ее невестки в Киеве.