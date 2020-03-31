Коронавирус в Украине: 150 миллионов евро от Германии направят на борьбу с инфекцией

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель.

Украина договорилась с Германией о перенаправлении 150 миллионов евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом.

Читайте такжеШмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгодаК такому соглашению пришли президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора, сообщает Офис президента Украины.

«Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, которые принимаются в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было решено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, которые внедряются для лечения болезни», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что федеральный канцлер положительно отметила принятие законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ относительно новой программы сотрудничества. Также речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Мирового банка.

Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуации на Донбассе. Были также обсуждены результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в «нормандском формате».

Ранее УНИАН сообщал, что глава Офиса президента Ермак назвал главное условие проведения нового «нормандского» саммита.