Ермак назвал главное условие проведения нового "нормандского" саммита

Руководитель ОП отметил, что в мирном процессе не все зависит от украинской стороны.

Главным условием для проведения саммита в «нормандском формате» является выполнение всех договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в Париже, включительно с прекращением огня на линии соприкосновения на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Главным условием проведения саммита лидеров «нормандского формата» является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже», - заявил он.

По словам Ермака, Украина всегда делает то, чтобы все было выполнено, но, к сожалению, не все зависит от нас».

«Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но, к сожалению, другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже», - подчеркнул руководитель президентского офиса.

«Первое и главное условие – выполнение перечня всего того, что было в Париже и, прежде всего, это прекращение огня, который, увы, продолжается. Украинская сторона всегда повторяет, что если на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей армии – наша армия готова и дает каждый раз отпор этим попыткам, но это не останавливает наше стремление к миру и к выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуют», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, на Парижском саммите 9 декабря 2019 года главы государств Украины, ФРГ, Франции и РФ предварительно задекларировали провести следующую встречу в апреле.

11 февраля 2020 года заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что без выполнения политических аспектов коммюнике со стороны Украины о точных сроках проведения нового саммита в «нормандском формате» говорить пока не приходится. По его словам, из всех парижских договоренностей выполнено только одно - обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В тот же день тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка к новой встрече лидеров стран «нормандской четверки» пока не осуществляется.

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча «нормандской четверки» состоялась в апреле.

26 февраля Пристайко сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» планируется через месяц.

3 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не нужны «пустые саммиты» глав стран «нормандского формата».