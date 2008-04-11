Ющенко уволил ректора Киевского университета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Виктора СКОПЕНКО от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, назначив исполняющим обязанности ректора заведующего кафедрой новейшей истории Украины Владимира ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сам глава государства, выступая в университете.

По словам В.ЮЩЕНКО, он поручил правительству провести выборы нового ректора университета.

В то же время, в указе Президента от 10 апреля, размещенном на его официальном сайте, отмечается, что глава государства отменил указ Президента от 12 января 2000 года «О назначении В.СКОПЕНКО ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко».

Министерству образования и науки Украины Президент поручил обеспечить организацию в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Временно, до решения в установленном порядке вопроса о назначении ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, В.ЮЩЕНКО возложил исполнение обязанностей ректора университета на Владимира ЛИТВИНА – заведующего кафедрой новейшей истории Украины исторического факультета КНУ им. Т.Шевченко, председателя Наблюдательного совета этого университета (по согласию).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сам В.СКОПЕНКО в интервью журналистам назвал это решение незаконным и выразил свою готовность принимать участие в новых выборах.

Виктор Васильевич Скопенко, выпускник Киевского государственного университета1958 г., стал проректором КГУ в 1975 году, а ректором - в 1985-м.