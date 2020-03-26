Киевсовет из-за коронавируса решил проводить заседания в режиме онлайн

Соответствующее решение поддержали 74 из 91 депутата, которые были зарегистрированы на заседании.

Киеврада легализовала проведение своих пленарных заседаний в онлайн-режиме в период ограничительных мероприятий, введенных в столице и Украине с целью предотвращения распространения коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 74 из 91 депутата, зарегистрированного на заседании.

Регламентом Киевсовета определено, что заседание совета и голосование депутатов могут происходить исключительно в сессионном зале Киевсовета в админздании на ул. Крещатик, 36.

Сегодняшним решением депутаты определили, что решения, которые будут приниматься в онлайн-режиме в период действия ограничительных мероприятий в столице, также будут легитимными.

«Мы обладаем современными технологиями, которые позволяют нам верифицировать депутата и проводить заседания, принимать легитимные решения, не будучи при этом в сессионном зале», - заявил заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, который был инициатором решения.

По его словам, решение действует только во время карантина, а после его завершения депутаты снова будут работать в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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