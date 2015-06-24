Нардеп показал письмо Тимошенко к премьеру о назначении Шевченко

Это письмо Лозовой опубликовал на своей странице в Facebook.

"На Ваше обращение относительно кадровых предложений на должности в органы исполнительной власти вносим представление о назначении Шевченко Игоря Анатольевича на должность министра экологии и природных ресурсов", - говорится в нем.

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В письме отмечается, что Шевченко входит в тройку самых известных юристов Украины и будет выполнять свою работу успешно.

Дата написания письма к Яценюку - 1 декабря 2014 года.

На это уже успел отреагировать народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, который убежден, что в письме говорится лишь о совете.

Увидел в некоторых СМИ ссылка на письмо ЮВ до Яценюка с рекомендацией Игоря Шевченко на должность министра. Там же были вола... Posted by Сергей Власенко on 24 Июнь 2015 г.

Напомним, вчера Тимошенко заявила, что по квотам "Батькивщины" никаких министров не назначали.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал фракцию "Батькивщина" рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Игоря Шевченко на посту министра экологии и природных ресурсов в связи с превышением им служебных полномочий.

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"Игорь Шевченко, как известно, был избран на должность министра экологии и природных ресурсов Украины по квоте политической партии ВО "Батькивщина" в Верховной Раде. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обращается к парламентской фракции политической партии ВО "Батькивщина" - рассмотреть вопрос о пребывании Игоря Шевченко на занимаемой должности и принять ответственное политическое решение, которое должно быть одобрено парламентской коалицией", - сообщил от имени Яценюка его советник Данило Лубкивский.