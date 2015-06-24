Депутаты хотят обязать президента назначать мэра столицы главой КГГА

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон "О столице Украины - город-герое Киеве" (о порядке назначения председателя Киевской городской государственной администрации).

Как сообщается на сайте парламента, авторами соответствующего законопроекта (№2128а) являются народные депутаты от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины", Радикальной партии и внефракционные.

Законопроектом предлагается установить, что президент Украины назначает председателем Киевской городской государственной администрации лицо, избранное Киевским городским головой.

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В соответствии с действующей нормой, председатель КГГА назначается президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины.

Как сообщалось, до 2010 года законодательство обязывало президента назначать на должность председателя КГГА человека, избранного мэром столицы. В 2010 году парламентское большинство, контролируемое тогдашним президентом Виктором Януковичем, приняло изменения в закон о столице, которые позволили главе государства назначать на должность председателя КГГА не мэра.

Между тем в июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил председателем КГГА Виталия Кличко, который победил на выборах городского головы Киева.