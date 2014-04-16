Отказ Рады совместить должности мэра Киева и главы КГГА назвали политической ошибкой

Верховная Рада Украины сделала политическую ошибку, не поддержав законопроект Виталия Кличко и Леси Оробец об объединении должностей мэра Киева и главы КГГА. Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

«В сегодняшней ситуации на юго-востоке парламенту необходимо было дать сигнал, что центр действительно готов расширять полномочия регионов, готов к определенной децентрализации системы власти. Утверждение проекта, предполагающего, что главой КГГА, назначаемым Президентом, обязан быть мэр, избранный прямым народным волеизъявлением, было бы именно таким сигналом», – сказал Евгений Черненко.

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Напротив, по его словам, отказ парламента поддержать проект может быть преподнесен, в том числе российской пропагандой, как нежелание центральной власти расширять полномочия регионов. «Это удивительная близорукость, играющая на руку российской пропаганде. Не говоря уже о том, что отказ утвердить проект не отвечает интересам киевлян. Мы помним, что наиболее успешно Киев развивался при Омельченко, когда должности были объединены и мэр возглавлял КГГА. Сегодня экономика столицы, как и всей Украины, пребывает в критической ситуации. Необходимы решительные шаги по борьбе с коррупцией, по восстановлению экономики. Необходимы быстрые решения, которые идут из одного центра, а не из нескольких. Иначе кризис преодолеть будет чрезвычайно трудно», – сказал Евгений Черненко.

Напомним, во вторник, 15 апреля, Верховная Рада не поддержала законопроект № 4638 «О внесении изменений в закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» (о предоставлении Киевскому городскому председателю возможности реально влиять на развитие города)». За решение проголосовали 162 народных депутата. В частности, не поддержало решение большинство депутатов Партии регионов и «Батькивщины».Законопроект, разработанный лидером политической партии УДАР, народным депутатом Виталием Кличко и Лесей Оробец (фракция «Батькивщина»), предполагал, что Киевский городской голова назначается Президентом Украины председателем Киевской городской государственной администрации. Также предполагалось, что в случае отсутствия районных советов в районах Киева (на сегодня такие советы отсутствуют. – Ред.) назначение на должности и увольнение с должностей председателей районных в г. Киеве государственных администраций Президентом Украины осуществляется по представлению председателя КГГА.