"Смерть креативной индустрии": Минфин собирается урезать расходы на сферу культуры - нардеп

Минкульту оставят средства лишь на выплату зарплат, уточнил депутат.

Министерство финансов Украины готовится сократить расходы на культурную сферу Украины.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

"Сегодня мне стало известно, что Минфин Украины подготовил решение по секвестру госбюджета. Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской "секретно", более чем наполовину(!) собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание – то есть зарплату. Что это означает? Это смерть для всей креативной индустрии. Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия потраченные для роста и развития культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет. Мы отбросимся на несколько лет назад", - сообщил депутат.

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По информации Ткаченко, речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, Украинского культурного фонда, Института книги, программы "сшивания страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и других.

Ткаченко отметил, что культура - это единственное, что объединяет всю нацию в период кризиса. "И перед принятием таких решений, Минфин обязан был проконсультироваться с депутатами и профильным министерством", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Минкульт до 1 сентября обещает запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.