"Все остается неизменным": в МИД рассказали о "консультативном совете" с боевиками в Минске

По его словам, проект документа, распространенный в СМИ, пока окончательно не одобрен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл подробности договоренности о создании так называемого "консультативного совета" с представителями оккупированного Донбасса, которая была достигнута ранее на переговорах в Минске.

Об этом Кулеба сказал в интервью "Радио Свобода".

Чиновник пояснил, что "все остается неизменным": есть страна, которая напала - это Россия, страна, которая защищается - это Украина; таким есть "нормандский формат", таким есть формат ТКГ, который недаром называется "Трехсторонняя контактная группа".

"Документ, который появился в медиа, является проектом документа, он еще окончательно не принят, в нем говорится о создании общественного совета. То есть общественный совет - это представители не органов власти, а представители общества, той части Украины, к которой мы с вами принадлежим, смогут поговорить с представителями общества, не с представителями незаконных "ДНР" или "ЛНР" и их представителями условной "власти", а с представителями людей, которые живут на оккупированных территориях", - сказал Кулеба.

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При этом он добавил, что это не влияет на структуру ТКГ - и это фундаментальный принцип.

"Я с чего начал, хочу тем же и закончить - что принципиальная модель остается той же: есть государство-агрессор - Российская Федерация, есть жертва агрессии - Украина, есть ОБСЕ в ТКГ между ними. И Франция и Германия в "нормандском формате" между ними", - добавил глава МИД.

Он также подчеркнул, что в этой группе, которая сейчас, по его словам, еще только дискутируется, "за столом будут сидеть с одной стороны представители украинского общества, а с другой - представители тоже украинского общества, часть которого сейчас находится под российской оккупацией".

"Там не будут сидеть, как вот эти, 10 на 10, там не будут сидеть представители "ЛНР" и "ДНР", так называемых "официальных органов", которые в действительности не являются официальными, поэтому за столом не садятся. Это не площадка для прямого диалога между украинской легитимной властью и нелегитимной "властью" "ЛНР" и "ДНР". Это принципиальный момент", - отметил министр.

Он также обратил внимание, что к работе совета планируется привлечь также вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, но не уточнил, их планируют вводить в десятку представителей свободной части Украины, или в десятку представителей оккупированных территорий.

"Давайте дождемся, увидим окончательный список тех, кто будет принимать участие в этом общественном, подчеркиваю, обсуждении с украинской стороны, тогда мы сможем понять, кто входит в его состав", - сказал глава МИД.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе при участии руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ по созданию в составе политической подгруппы консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате". Подписание должно состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание "Зеркало недели" опубликовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Франции и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающих голосов, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательных голосов.

Через несколько дней около 60 депутатов от "Слуги народа" призвали президента Зеленского не допустить создание консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.