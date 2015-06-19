Кабмин распорядился проверить наличие коррупции в действиях министра экологии

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, проверка будет проводиться по поводу его поездки за пределы территории Украины чартерным рейсом с использованием частного самолета, а также на предмет соответствия таких действий министра требованиям законодательства.

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Отмечается, что соответствующие поручения были даны Нацгосслужбе, Мининфраструктуры, Минюсту, Госпогранслужбе, Госавиаслужбе в выполнение решения Кабмина от 17 июня и в связи с обращениями народных депутатов Украины.

Как сообщалось, 15 июня лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал коалицию проголосовать за отставку Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов. Олег Ляшко утверждал, что в то время, когда на нефтебазе под Киевом вспыхнул пожар, министр экологии находился за границей в отпуске.

В свою очередь Шевченко опроверг заявление Ляшко о якобы нахождении за границей во время пожара на нефтебазе, вспыхнувшего вечером 8 июня. В то же время министр признал, что был за границей 6-7 июня.

Также Игорь Шевченко подтвердил, что возвращался из Ниццы в Киев самолетом, который принадлежит народному депутату, члену депутатской группы "Воля народа" Александру Онищенко. "Была такая ситуация, было трудно вылететь. Я знал, что там есть этот нардеп, и у него самолет есть в Ницце, позвонил ему и попросил помочь. Он согласился, я просто с ним прилетел. Ничего за это не платил... никаких коррупционных действий нет", - заявил министр.