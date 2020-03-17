В "Слуге народа" анонсировали еще один пакет законопроектов из-за ситуации с коронавирусом

Соответствующие законопроекты разрабатываются в парламентских комитетах.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко анонсирует, что в ближайшее время будет предложен следующий пакет законопроектов в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в парламенте.

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Корниенко напомнил, что было принято решение, что народные депутаты будут работать в комитетах.

«Сейчас проходит заседание фракции «Слуга народа», на котором мы с депутатами обсудим, как мы будем это делать. Скорее всего, будет так называемый режим полного дежурства в городе. То есть, мы просим депутатов нашей фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине. Из-за ограничений, которые предложило правительство, и для того, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законов по борьбе с эпидемией и устранению ее последствий», - отметил он.

Корниенко добавил, что соответствующие законопроекты разрабатываются в парламентских комитетах.

Он подчеркнул, что, прежде всего, это медицинский и экономический комитеты, которые «работают над еще более глубоким исследованием влияния результатов этой пандемии на украинскую экономику, на мировую экономику».

«И в ближайшее время предложат пакет еще дополнительных экономических мер, связанных со снижением ... стоимости ресурсов, так называемых. И с кредитованием определенных отраслей, и так далее. То, о чем тоже президент говорил в своей вчерашней речи», - сообщил Корниенко.