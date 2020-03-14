Дипломатические учреждения Украины за границей будут работать дистанционно с обращениями граждан

Речь идет о временных защитных мерах в связи с распространением в мире нового коронавируса для сотрудников дипломатической службы и перевода учреждений в онлайн и дистанционную форму работы.

Зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта 2020 включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

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«Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и переводе в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас для него есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы», - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Горячая линия МИД для украинцев за рубежом работать без изменений и уже усилена дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы за сообщения на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях.

МИД дано специальное поручение обрабатывать запросы в усиленном круглосуточном режиме. Адреса страниц для обращений можно найти на сайтах зарубежных дипломатических учреждений.

Руководителям зарубежных дипломатических учреждений поручено обрабатывать обращения относительно оформления: удостоверений личности на возвращение в Украину в случае необходимости возврата в Украину на следующей неделе; обретение гражданства Украины по рождению детям, рожденным в стране пребывания и в связи с оформлением им удостоверение личности на возвращение в Украину в случае реальной необходимости безотлагательно вернуться в Украину; виз для въезда в Украину для обеспечения интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики, а также в случаях, имеющих гуманитарный характер по решению руководителя ЗГУ.

Дополнительная информация будет также публиковаться на сайтах зарубежных дипломатических учреждений и их страницах в социальных сетях. Оперативную информацию о распространении коронавируса в мире можно отслеживать на специальных страницах оперативного штаба МИД в социальных сетях:

Twitter: https://twitter.com/UA_MFA_Info

Facebook: https://bit.ly/2v9WUDb

Telegram: https://t.me/s/Coronavirus_Info_MFA

Решение об отмене или продлении временного режима работы будет приниматься дополнительно в зависимости от динамики развития пандемии COVID19.