Все украинцы смогут вернуться из-за границы - Данилов

В СНБО советуют ограничить выезды за границу.

Все граждане Украины, которые сейчас находятся за рубежом, будут иметь возможность вернуться в Украину.

Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, украинцы, которые будут возвращаться из стран, где бушует коронавирус, будут проходить процедуры наблюдения.

"За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами. Это коснется пунктов пропуска пересечения границы, которые останутся открытыми. Обязательно будут иметь эти тесты все медицинские учреждения", - рассказал Данилов.

В СНБО советуют по возможности ограничить выезды за границу.

Как сообщал УНИАН, Украина за 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели.