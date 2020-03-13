Все украинцы смогут вернуться из-за границы - Данилов
15:54, 13 марта 2020Политика
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В СНБО советуют ограничить выезды за границу.
Все украинцы смогут вернуться из-за границы домой / фото gpk.gov.by
Все граждане Украины, которые сейчас находятся за рубежом, будут иметь возможность вернуться в Украину.
Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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По его словам, украинцы, которые будут возвращаться из стран, где бушует коронавирус, будут проходить процедуры наблюдения.
"За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами. Это коснется пунктов пропуска пересечения границы, которые останутся открытыми. Обязательно будут иметь эти тесты все медицинские учреждения", - рассказал Данилов.
В СНБО советуют по возможности ограничить выезды за границу.
Как сообщал УНИАН, Украина за 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели.
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