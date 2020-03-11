Министр обороны: ВСУ должны давать такой отпор, чтобы у агрессора исчезло желание "испытывать силу наших бойцов"

Таран отметил необходимость обеспечения высокой обороноспособности Украины.

Министр обороны Андрей Таран отмечает, что Вооруженные силы должны давать такой отпор, чтобы у агрессора исчезло даже желание "испытывать силу наших бойцов".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии его представления президентом Владимиром Зеленским в должности.

«Каждое утро украинцы просыпаются с одной мыслью: что там на фронте, есть ли погибшие, живы ли, не ранены ли мой отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, муж, жена. У нас очень много женщин в настоящее время проходят военную службу, и не только в тылу, но и на передовой», - заявил Таран.

«Именно поэтому, говоря о приоритетах работы Министерства обороны, я бы хотел сказать, что главным считаю необходимость обеспечения высокой обороноспособности Украины, способности ВСУ давать соответствующий отпор нападающему, такой отпор, чтобы у агрессора пропадало даже желание испытывать силу наших бойцов», - отметил Таран.

Кроме того, Таран заявил, что ВСУ нуждаются в модернизации и переходе на современные системы вооружения.

По словам Тарана, армия должна быть в первую очередь хорошо вооруженной. «Этот вопрос, к сожалению, в настоящее время является проблемным», - сказал он.

«ВСУ нуждаются в модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий, необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр», - подчеркнул министр.