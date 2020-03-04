Рада одобрила решение президента о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях

Законом предусматривается одобрить решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональном учении по подготовке подразделений вооруженных сил.

Верховная Рада Украины приняла президентский закон об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№3003).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 289 народных депутатов из 363, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом предусматривается одобрить решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях «Репид Трайдент – 2020», украинско-молдавских учениях «Юг – 2020», украинско-американских учениях «Си Бриз – 2020», украинско-румынских учениях «Риверайн – 2020» и украинско-британских учениях «Вориер Вотчер – 2020».

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

В многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил (до 366 суток, январь - декабрь 2020 года) будут задействованы до 18000 военнослужащих, до 9 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных сил Украины - до 15000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 3 вертолетов; от Вооруженных сил США - до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 3 самолетов и вертолетов; от вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство во имя мира» - до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 3 самолетов и вертолетов.

В украинско-американских учениях «Репид Трайдент» (до 25 суток, май - сентябрь 2020 года) будут задействованы до 4500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 15 самолетов и вертолетов.

От ВСУ - до 2500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов; от Вооруженных сил США - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов; от вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов.

В украинской-молдавских учениях «Юг» (до 25 суток, апрель - ноябрь 2020 года) будут задействованы до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов.

От ВСУ - до 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 вертолетов; от Вооруженных сил Республики Молдова - до 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 3 самолетов и вертолетов.

В украинско-американских учениях «Си Бриз» (до 25 суток, июнь - сентябрь 2020 года) будут задействованы до 3750 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 50 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 40 самолетов и вертолетов, до 90 единиц колесной техники.

От ВСУ и других военных формирований Украины - до 1750 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 35 кораблей (катеров и судов), до 30 самолетов и вертолетов, до 40 единиц колесной техники; от Вооруженных сил США - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 кораблей, до 5 самолетов и вертолетов, до 30 единиц колесной техники.

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Кроме того, от вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство во имя мира» - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 5 самолетов и вертолетов, до 20 единиц колесной техники.

В украинско-румынских учениях «Риверайн» (до 10 суток, апрель - ноябрь 2020 года) будут задействованы до 400 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 18 кораблей (катеров и судов), до 4 вертолетов, до 4 самолетов.

От ВСУ - до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 кораблей (катеров и судов), до 2 вертолетов, до 2 самолетов от Вооруженных сил Румынии - до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 кораблей (катеров и судов), до 2 вертолетов, до 2 самолетов.

В украинско-британских учениях «Вориер Вотчер» (до 14 суток, апрель - ноябрь 2020 года) будут задействованы до 600 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 кораблей (катеров и судов), до 4 вертолетов, до 6 самолетов.

От ВСУ - до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 3 кораблей (катеров и судов), до 4 вертолетов, до 4 самолетов; от Вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой, 1 корабль, до 2 самолетов.

Как отмечается в пояснительной записке, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных сил Украины на территории Украины и за её пределами в 2020 году, в сумме 63 824,3 тыс. гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» Министерству обороны Украины по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны» (КПКВ 2101020) по направлению «Подготовка войск, проведение операций и международных учений».