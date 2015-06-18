Шокин просит США помочь расследовать факты коррупции в ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«В связи со значительным общественным резонансом, вызванным заявлением председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко о наличии фактов коррупции со стороны бывших должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, связанных с деятельностью ООО «БРСМ-Нафта», генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обратился к американским коллегам с предложением привлечь специалистов соответствующих служб в качестве консультантов для помощи в проведении объективного, полного расследования уголовного производства, связанного с фактами, озвученными председателем СБУ», - говорится в сообщении.

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Заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе отметил, что «привлечение американских специалистов продиктовано желанием прокуратуры провести беспристрастное и эффективное расследование резонансного дела, о результатах которого будет проинформировано общество».

Как сообщал УНИАН, 12 июня Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел масштабный пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора. 15 июня Наливайченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

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Перед допросом он заявил, что деятельность нефтебазы в Киевской области, где произошел пожар, «крышевал» экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко.

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко 248-ю голосами уволила Наливайченко с должности председателя СБУ.