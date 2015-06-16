Наливайченко прибыл в ГПУ в сопровождении "Альфы", обещает задержания фигурантов при необходимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Наливайченко сказал журналистам под Главным следственным управлением Генпрокуратуры, однако спецназовцев он журналистам не показал.

«Как мы и обещали всем, в том числе и нашим коллегам из ГПУ, спецподразделение «Альфа» для задержания любого фигуранта, который может быть признан нашими коллегами из ГПУ как такой, для которого есть достаточно оснований на задержание и принудительную доставку на допрос, если уже есть собранные доказательства – в суд, готов. Ребята должным образом обучены, и никаких сомнений у новых людей, которые в СБУ сейчас работают нет, выполним», - заявил он.

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На уточняющий вопрос, почему председатель СБУ сегодня с «Альфой» приехал под Главное следственное управление ГПУ, он ответил: «Я же вчера обещал».

Кроме этого, отвечая на еще один уточняющий вопрос, ожидает ли он, что сегодня будет кого-то задерживать: «Я ожидаю прямо сейчас (задерживать - УНИАН), здесь и сейчас, нечего ждать – надо действовать!». Однако он добавил, что для этого должно быть соответствующее поручение прокурора.