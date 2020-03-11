Разумков не исключает созыва внеочередного заседания ВР для голосования за нового генпрокурора

При этом спикер отказался называть возможные кандидатуры на эту должность.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает возможности созыва внеочередного заседания парламента для голосования за кандидатуру нового генерального прокурора.

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Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина», отвечая на вопрос относительно даты назначения генпрокурора.

«Верховная Рада сможет это сделать, как только президент предложит эту кандидатуру. Даже если мы будем еще находиться в вопросе рассмотрения земли (речь идет о рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли - УНИАН), есть возможность созвать внеочередное заседание, так же как это было сделано на прошлой неделе» - сказал Разумков.

При этом он отказался называть возможные кандидатуры на эту должность, напомнив, что это прерогатива президента Украины.