В ближайшее время увольнение директора НАБУ Рада не будет рассматривать – Разумков

Спикер сообщил, что уже собрано более 200 подписей за отставку Сытника, но законодательство не позволяет принять такое решение.

В ближайшее время вопрос об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро парламент не будет рассматривать.

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Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что сегодня собрано более 200 подписей за отставку Сытника, но в то же время законодательство не позволяет принять такое решение.

Разумков напомнил, что в парламенте зарегистрировано два законопроекта, которые предусматривают изменение в порядке увольнения директора НАБУ. По его словам, если такие изменения будут приняты и вступят в силу, то это также может быть основанием для рассмотрения вопроса об эффективности работы директора НАБУ».

«Однако по состоянию на сегодня, в ближайшем времени этот вопрос ставиться не будет», - подытожил председатель Верховной Рады.