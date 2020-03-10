Полный хунтец: преемника не будет

Роман Цимбалюк

В начале года президент России объявил о старте тяжелой и напряжённой работы по изобретению поправок в Конституцию.

Многих такая инициатива удивила, ведь до конца очередного президентского срока у Путина ещё много времени, и «раб на галерах» должен был передать вёсла только в 2024-м году.

Тогда ВВП говорил о важности усиления роли парламента, который в России, как известно, «не место для дискуссии», говорил о социальной справедливости, горячих завтраках в школах и каком-то новом органе власти - Госсовете. После этого Владимир Владимирович начал турне по России, где встречался с местной общественностью. Каждый раз кто-то из жителей большой страны просил Путина остаться.

В преддверии 8 марта он встретится с невестами из Иваново и объявил, что чувствует в себе силу, и на должности президента с ума не сойдёт, и в себе уверен.

Именно там Путин публично показал, что его уговорили. Он и дальше готов обеспечивать стабильность.

И вот спустя два дня Госдума принимает закон о снятии ограничений для президента России по количеству сроков у власти. То есть персонально для Путина.

Ради такого события Владимир Владимирович лично снизошёл и приехал в ГосДуму. Он объяснил, что вокруг России враги и что её сдерживают, а ещё скачут цены на нефть и беснуется коронавирус. А это значит, что срочно нужно сплотиться вокруг сильного лидера, который убережёт от всех бед.

Уже ясно, что в 2024 году Путин может баллотироваться на очередной президентский срок - пятый. Хотя их уже можно не считать

Остаются формальности. Будет ещё решение Конституционного суда. Но как говорится, это дело техники. Уже ясно, что в 2024 году Путин может баллотироваться на очередной президентский срок - пятый. Хотя их уже можно не считать.

Преемника не будет. То, что произошло, очень похоже на государственный переворот, в результате которого в РФ будет настоящая - а не декоративная как, якобы, в Украине - хунта.

Казалось бы, это внутрироссийское событие на первый взгляд не касается нас, но это не совсем так.

Дело в том, что Путин не просто так повторяет мантру про «один народ». Он публично и постоянно выдвигает территориальные претензии к Украине, ставит под сомнение сам факт существование нашей страны.

Если раньше задача поглощения ставилась до 2024 года, то теперь у Путина есть возможность взять дополнительное время. Ограничение одно - физические пределы бессменного президента России.

Понимает ли это украинская элита?

Роман Цимбалюк

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