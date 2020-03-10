В "Слуге народа" призвали не использовать местную топонимику в названиях партий

По мнению заместителя председателя фракции СН, в другом случае это воспринимается как "намек на отцентрованность".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время круглого стола "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы".

"К чему я бы призвал, пока это морально... Но, может, это на уровне закона сделать - не использовать местную топонимику в названиях партий. Потому что "Партия Черкасчане", "За Луганщину», «За Крым", за то, за то, - здесь уже есть намек на определенную центробежность", - отметил депутат.

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Он добавил, что может действовать условная местная партия "Родной город", которая будет действовать, скажем, в Полтаве или Черновцах.

"Но такие намеки на отцентрованнность в названиях - я бы их все-таки избегал", - добавил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, в "Слуге народа" допускают создание рабочей группы относительно проведения выборов на линии разграничения.