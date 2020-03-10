В "Слуге народа" допускают создание рабочей группы по проведению выборов на линии разграничения

Корниенко отметил, что в контексте проведения выборов в ОРДЛО необходимо учитывать ситуацию с безопасностью.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко не исключает создание рабочей группы по проработке вопроса о проведении местных выборов в общинах возле линии разграничения на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола на тему: "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы".

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Говоря о ситуации на Донбассе, депутат отметил: "Мы понимаем, что у нас есть такая в стране ситуация, и это, к сожалению, не может рассматриваться отдельно от всего мирного процесса, который происходит. Будем смотреть, как мирный процесс будет протекать, будем принимать решения вместе".

Корниенко добавил, что сейчас идет работа над техническими моментами в законе о военно-гражданских администрациях, чтобы улучшить его.

"Второй момент - политико-самоуправляемый: есть ряд громад возле линии разграничения, нам надо понять, каким образом там проводить выборы, проводить ли, какая там ситуация с безопасностью сейчас для выборов", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что выборы с "проблемой безопасности" на местном уровне лучше не проводить, а, например, отсрочить их.

"Я думаю, что мы создадим такую межкомитетскую и межведомственную группу из нескольких комитетов, которые этим занимаются, - комитет по оккупированным территориям, наш комитет, кто выборами занимается. Также, я думал, с вице-премьером вновь призначенным мы это скоммуницируем, с его Министерством реинтеграции для того, чтобы эти решения наработать, тоже их параллельно выдать", - отметил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть стремится осенью провести местные выборы на территории всего государства, включая временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.

Также он предложил, чтобы безопасность на оккупированных территориях во время подготовки к местным выборам обеспечивали совместные патрули в составе украинцев, представителей оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.