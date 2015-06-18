Порошенко подписал представление в Раду об увольнении Наливайченко
09:07, 18 июня 2015Политика
4137 0
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя Службы безопасности Украины.
Наливайченко может оставить кресло главы СБУ / Фото УНИАН
Как сообщается на сайте парламента, соответствующий документ глава государства зарегистрировал в ВР сегодня, 18 июня.
Читайте такжеЛубкивский: голосование по отставке Наливайченко будет сложным тестом для депутатов
Наливайченко был назначен председателем СБУ 24 февраля 2014 года.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко, по данным источников, предложил отправить в отставку главу СБУ Валентина Наливайченко.
Напомним, Наливайченко заявил о подозрениях в отношении экс-заместителя генпрокурора Даниленко, которые возникли в ходе расследования уголовного производства в связи с пожаром на нефтебазе в Киевской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter