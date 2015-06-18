Порошенко подписал представление в Раду об увольнении Наливайченко

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий документ глава государства зарегистрировал в ВР сегодня, 18 июня.

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Наливайченко был назначен председателем СБУ 24 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко, по данным источников, предложил отправить в отставку главу СБУ Валентина Наливайченко.

Напомним, Наливайченко заявил о подозрениях в отношении экс-заместителя генпрокурора Даниленко, которые возникли в ходе расследования уголовного производства в связи с пожаром на нефтебазе в Киевской области.