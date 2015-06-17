Увольнение Наливайченко депутаты рассмотрят в четверг - источник

Об этом сообщают источники в АП, пишет Украинская правда.

"Представление по этому вопросу будет рассматриваться в четверг", - отметил собеседник.

Как известно, согласно Конституции, представление на назначение или освобождение главы СБУ в Верховную Раду предоставляет президент. Парламент должен утвердить кандидатуру своим постановлением.

Как отмечается, по состоянию на 12:50, 17 июня, представление об увольнении Наливайченко в Верховную Раду не поступало.

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"В настоящее время в аппарате ВР не зарегистрирован ни один проект постановления с обращением к президенту Украины с тем, чтобы он внес в парламент представление на увольнение председателя СБУ", - отметила руководитель пресс-службы ВР Виктория Шведова.

"Соответствующее представление от главы государства также не зарегистрировано", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко, по данным источников, предложил отправить в отставку главу СБУ Валентина Наливайченко.

Напомним, Наливайченко заявил о подозрениях в отношении экс-заместителя генпрокурора Даниленко, которые возникли в ходе расследования уголовного производства в связи с пожаром на нефтебазе в Киевской области.

Ранее советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил о том, что Наливайченко получил повестку от следователя ГПУ, "которая таким образом реагирует на заявление главы СБУ во время последнего заседания Кабинета министров о причастности бывшего руководства ГПУ к горящей нефтебазе "БРСМ-Нафта". В понедельник, 15 июня, председатель СБУ побывал на допросе в ГПУ.