"Не разворот, а перегруппировка": в "Слуге народа" объяснили решение по Рябошапке и Кабмину Гончарука

По мнению депутата, генпрокурор и правительство за полгода не смогли показать результаты.

Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила решение нардепов относительно отставки Руслана Рябошапки с должности генпрокурора.

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В интервью 24 каналу она отметила, что во фракции не было команды голосовать всем за отставку генпрокурора, а было «свободное голосование». Она также сообщила, что проголосовала «за».

«Мне было стыдно, когда господин Рябошапка не остался отвечать на вопросы народных депутатов. Мне кажется, что до того, как он развернулся и ушел, были еще определенные сомнения у некоторых депутатов. На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". У нас было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, что фракция дала 179 из почти 250 голосов», – сказала Кравчук.

«Лично голосовала "за". Могу вполне спокойно и аргументированно это объяснить. В общем я бы хотела отреагировать на то, что произошло на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировку во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка», – утверждает депутат.

По ее мнению, генпрокурор и правительство за полгода не смогли показать результаты. «Можно было еще давать какие-то месяц или два, но для тех, кто немного знает ситуацию изнутри, это бы уже кардинально не изменило. Я считаю, что полгода – достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты», – подчеркнула политик.