В Новые Санжары прибыл на вертолете Зеленский (фото, видео)

Президента ждут местные жители, которые хотели бы "поговорить о платежках на газ".

В Новые Санжары Полтавской области прибыл на вертолете президент Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, неподалеку от медицинского центра Нагвардии "Новые Санжары", где в 12:00 завершается обсервация эвакуированных из Китая людей, собрались несколько местных жителей. По их словам, они хотели бы "поговорить с президентом о платежках на газ".

Читайте такжеВ Новых Санжарах выпускают из обсервации эвакуированных из Китая людей (онлайн-трансляция)

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары".

Зеленский в рамках рабочей поездки в Полтавскую область намерен посетить медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.