"Нет, этого не будет": Арахамия прокомментировал возможность назначения Тигипко в Кабмин

Правительство должно стать штабом для борьбы с экономическим кризисом и коронавирусом, считает глава фракции "Слуга народа".

Бизнесмена и бывшего вице-премьера Сергея Тигипко не будут назначать в нынешнее правительство.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время перерыва программы "Свобода слова Савика Шустера".

Комментируя внеочередное заседание парламента в среду, депутат отметил, что кадровые перестановки в Кабмине - один из вопросов повестки дня.

"В Кабмине есть такие требования, что приближается экономический кризис, якобы, есть признаки, возможность эпидемии коронавируса. Надо Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, опытным. Кого-то добавить, и кого-то убрать, в том числе", - сказал Арахамия.

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На уточняющий вопрос относительно возможного назначения Тигипко, Арахамия заявил: "Нет, этого не будет".

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с Тигипко.

Как сообщал УНИАН, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание ВР в среду, 4 марта в связи с требованием Зеленского.