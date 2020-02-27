Обыск, проведенный в квартире журналиста "1+1" Дениса Данько, признан незаконным

Группа 1+1 медиа информирует о ходе дел, связанных с обысками СБУ, которые состоялись 5 февраля 2020 года в помещении редакции "Секретные материалы" и в квартирах журналистов.

Сегодня, 27 февраля 2020 года, состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятии имущества у журналиста телеканала «1+1» Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г. Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста.

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Решение суда только подтверждает позицию, которая была ранее озвучена группой 1+1 медиа касательно незаконности, противоправности и безосновательности действий СБУ.

Также информируем, что заседание следственного судьи в ответ на жалобу медиахолдинга относительно обыска и возвращение изъятых в компании системных блоков было повторно назначено на 4 марта, поскольку на первых слушаниях следователь не появился.

Подчеркиваем, что 1+1 медиа продолжает защищать права и интересы медиагруппы и своих сотрудников и информировать общественность о дальнейшем ходе событий.

Напоминаем, что ранее группа 1+1 медиа обратилась к Президенту Украины, Председателю СБУ, уполномоченным представителям ВРУ, государственных органов и регуляторов, дипломатических представительств и международных организаций с просьбой обратить внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования и не допустить прямого посягательства на свободу слова, которая предусмотрена статьей 34 Конституции Украины.