ЕС может продлить санкции против России без каких-либо дискуссий 22 июня – WSJ
09:12, 15 июня 2015Политика
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Министры иностранных дел ЕС могут продлить санкции против России без обсуждения на встрече в Люксембурге 22 июня, сообщает издание The Wall Street Journal.
REUTERS
Первоначально предполагалось рассмотрение санкций на саммите в Брюсселе 25-26 июня. Однако в настоящее время, скорее всего, решение о расширении санкций может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС 22 июня и без каких-либо дискуссий, передает ZN.UA.
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Послы стран ЕС обсудят на текущей неделе вопрос о санкциях. Подчеркивается, что Евросоюз еще в марте решил увязать режим санкций в отношении России с полной реализацией Минских соглашений.
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