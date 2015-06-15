ЕС может продлить санкции против России без каких-либо дискуссий 22 июня – WSJ

Первоначально предполагалось рассмотрение санкций на саммите в Брюсселе 25-26 июня. Однако в настоящее время, скорее всего, решение о расширении санкций может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС 22 июня и без каких-либо дискуссий, передает ZN.UA.

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Послы стран ЕС обсудят на текущей неделе вопрос о санкциях. Подчеркивается, что Евросоюз еще в марте решил увязать режим санкций в отношении России с полной реализацией Минских соглашений.