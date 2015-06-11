У Путина пригрозили Западу новыми санкциями

По словам Пескова, российская сторона уже вводила ответные ограничительные меры в отношении обложивших ее санкциями стран, и теперь готова продолжить этот процесс.

Он не стал уточнять, какие именно санкции Россия может ввести против Запада. Прошлым летом обсуждались сразу несколько вариантов следующего этапа российских контрмер, среди которых был запрет на ввоз в страну европейских и американских автомобилей, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеСША и их союзники из G-7 в случае необходимости готовы наложить дополнительные санкции в ответ на действия России

Ранее расширением санкций России пригрозили страны "Большой семерки". По итогам их встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о готовности ввести в отношении Москвы новые ограничительные меры в случае эскалации конфликта на Украине.