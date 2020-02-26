Трамп продлил американские санкции против РФ за агрессию в Украине

Санкции будут действовать, как минимум, еще один год.

Президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против России за аннексию Крыма.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Своим решением Трамп продлил на год ограничения, введенные в марте 2014 года и постановил, что они продолжат действовать после 6 марта 2020-го.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов, а действия и политика правительства Российской Федерации, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США. Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в Постановлении 13660 в отношении Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, демократы Сената США направят обращение к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием наказать Россию за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.