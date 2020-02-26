Трамп продлил американские санкции против РФ за агрессию в Украине
Президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против России за аннексию Крыма.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Своим решением Трамп продлил на год ограничения, введенные в марте 2014 года и постановил, что они продолжат действовать после 6 марта 2020-го.
"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов, а действия и политика правительства Российской Федерации, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США. Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в Постановлении 13660 в отношении Украины", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, демократы Сената США направят обращение к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием наказать Россию за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.