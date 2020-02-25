В США призвали к новой волне санкций против России и лично Путина

Ранее СМИ писали, что во время брифинга за закрытой дверью чиновники американских разведывательных служб сообщили Комитету Палаты представителей по вопросам разведки, что Россия снова пытается повлиять на американскую политику перед голосованием, которое пройдет в ноябре.

Демократы Сената США направят обращение к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием наказать Россию за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.

Об этом пишет Axios со ссылкой на соответствующий документ.

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Также демократы призвали «определить и внести к санкциям всех, кто будет отвечать за вмешательство в выборы, в частности президента Путина».

Авторы обращения утверждают, что попытки избежать такого наказания будут расцениваться как «уход от ответственности защищать США от угроз национальной безопасности».

Ранее СМИ писали, что во время брифинга за закрытой дверью чиновники американских разведывательных служб сообщили Комитету Палаты представителей по вопросам разведки, что Россия снова пытается повлиять на американскую политику перед голосованием, которое пройдет в ноябре.

Трамп отреагировал на эту информацию тем, что уволил главу национальной разведки США и заменил его другим лояльным кандидатом. Это произошло на фоне того, как демократы и бывшие американские чиновники начали бить тревогу из-за угрозы для национальной безопасности.