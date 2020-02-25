По словам генпрокурора, дом приобретен в кредит.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о своем доме во Франции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об опубликованных в СМИ фото его дома во Франции, как давно он был приобретен и за какие средства.

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«Приобрели мы дом еще во времена, когда Петр Порошенко был президентом. Это было еще в 2016 году. Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде», - отметил Рябошапка.

Он добавил, что зарплата жены является достаточной для оплаты этого кредита.

На вопрос, часто ли он там бывает, генпрокурор ответил: «Конечно, достаточно часто. Там же моя жена и мои дети живут».

Напомним, информация о доме Рябошапки во Франции за полмиллиона евро появилась сегодня в некоторых СМИ.

По словам журналистов, дом расположен на улице Садовой (Rue des Jardins). Живет в нем жена главы ГПУ вместе с тремя сыновьями – Тимуром, Лукой и Марком, которые родились во Франции и являются гражданами этой страны.

Согласно декларации Рябошапки за 2018 год, двухэтажный дом с гаражом расположен на участке земли площадью чуть более 4 соток. Возле его входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за домом.