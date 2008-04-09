Первая пятерка СДПУ(о) на выборах в Киевраду

Список кандидатов в депутаты Киевского городского совета от СДПУ(о) возглавил председатель партии Юрий ЗАГОРОДНИЙ.

Вторым в списке является внепартийный Сергей МЕДВЕДЧУК – брат бывшего лидера партии Виктора МЕДВЕДЧУКА.

Как сообщается на официальном веб-портале партии, список кандидатов был утвержден на XIV конференции Киевской городской организации СДПУ(о) 8 апреля.

В первую пятерку списка кандидатов в депутаты Киевсовета также вошли первый заместитель председателя СДПУ(о) Игорь ШУРМА, заместитель председателя партии Алексей МУСТАФИН и член политбюро СДПУ(о) Владимир ВОЮШ. Всего в списке - 37 человек.

Была утверждена также избирательная программа, с которой киевские объединенные социал-демократы пойдут на выборы. Она имеет название "СДПУ(о) за социальную безопасность киевлян".

Делегаты конференции, рассматривая вопрос о кандидате на должность городского председателя, согласились с решением политбюро партии о поддержке кандидатуры секретаря СПУ, председателя Украинского союза ветеранов Афганистана Сергея ЧЕВОНОПИССКОГО.

Выступая перед делегатами конференции, Ю.ЗАГОРОДНИЙ отметил, что этим шагом объединенные социал-демократы подчеркивают свою позицию и последовательность в процессе объединения левых и левоцентристских политических сил, потому что именно такое мощное объединение партий с близкой идеологией имеет шанс успешно противостоять "диктатуре разноцветного либерализма".