СМИ узнали, как в "Слуге народа" "поделили" Киевскую область на местные выборы

Издание не уточняет, какие регионы Киевской области отошли под кураторство Дубинского, а какие – Культенко.

В "Слуге народа" решено "поделить" поровну Киевскую область на местных выборах между народными депутатами Александром Дубинским и Артемом Культенко.

О решении, принятом в "Слуге народа", сообщает KV, ссылаясь на источник в партии.

Как пишут СМИ, решение на местные выборы разделить столичную область между Дубинским и Культенко принято 19 февраля на встрече сотрудников ОП, руководства партии и мажоритарщиков от Киевской области.

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"Было объявлено, что штабы на Киевщине и квоты на местных выборах делятся 50/50 – между Александром Дубинским и Артемом Культенко", - говорится в сообщении.

Издание не уточняет, какие регионы Киевской области отошли под кураторство Дубинского, а какие – Культенко.

Александр Дубинский был избран от "Слуги народа" на 94 округе (Васильков, Обухов и соответствующие районы). Он опередил Игоря Кононенко (бывшую "правую руку" пятого президента Петра Порошенко) и занял в Верховной Раде (ВР) IX созыва кресло замглавы комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики.

Артем Культенко прошел в ВР IX созыва под №51 списка "Слуги народа". Одновременно он руководил киевским штабом партии на парламентских выборах. Кроме того, он является соучредителем общественной организации "Союз инвесторов транспортной инфраструктуры (СИТИ) Киева".

Напомним, выборы в местные советы должны состояться 25 октября 2020 года.