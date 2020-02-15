Как прошел съезд партии "Слуга народа" (фоторепортаж)

Делегаты съезда «Слуги народа» приняли решение увеличить количество членов Высшего совета партии с 4 до 8 человек.

В Киеве в субботу, 15 февраля, прошел третий этап четвертого съезда партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, для участия в съезде зарегистрировались делегаты от всех региональных партийных организаций.

Так, партия "Слуга народа" одобрила новую редакцию своего устава и ввела единый электронный реестр членства в партии.

Партия "Слуга народа" одобрила новую реакцию своего устава и ввела единый электронный реестр членства в партии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на третьем этапе четвертого съезда партии "Слуга народа".

"Наш устав морально и физически устарел - мы это понимаем. Он принимался в других условиях, в других обстоятельствах и не предполагал нескольких очень серьезных процессов", - отметил председатель партии, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Так, по его словам, в частности, в новой редакции устава совершенствуются права и обязанности членов партии, растолковывается их статус, совершенствуется порядок вступления в ряды партии "ввиду того, что в ближайшее время нас ожидает очень большое количество людей в партии".

"Мы вводим единый электронный реестр членства в партии. Это будет небольшой уставный орган в рамках секретариата ...", - сказал Корниенко.

Среди прочего, вводится многоуровневый контроль за вступлением граждан в партию при помощи, в частности, реестров открытых данных.

Кроме того, по словам Корниенко, в «Слуге народа» будет введен сбор членских взносов. По его мнению, это «поможет сформировать» партийный актив.

Также, как сообщил Корниенко, новой редакцией устава устанавливается, что секретариат партии должен заниматься, среди прочего, информационно-аналитической деятельностью.

Вместе с тем, по его словам, при подготовке новой редакции устава «очень серьезно» поработали относительно блока финансовых вопросов ... и предусмотрели проведение внешнего аудита.

«Это очень важная позиция для работы с государственным финансированием», - отметил председатель партии.

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Кроме того, во время съезда была переизбрана Контрольно-ревизионная комиссия "Слуги народа". В нее вошли заместитель председателя фракции "Слуга народа" Ольга Савченко, а также Наталья Локтионова и Екатерина Старицкая, которая является председателем комиссии.

Также было отмечено, что за период между съездами в партию поступило более 100 заявлений о вступлении. В частности, в состав партии вошли народные депутаты из фракции "Слуга народа" Татьяна Рябуха, Андрей Клочко и Александр Ткаченко.

На съезде также сообщили, что на следующей неделе выйдет первый экземпляр газеты "Слуга народа", планируется запуск интернет-канала партии и обновление сайта.

Кроме того, в Высший совет партии «Слуга народа» вошли 7 народных депутатов и председатель партии Александр Корниенко.

Согласно решению, количество членов Высшего совета партии увеличено с 4 до 8 человек плюс председатель партии.

Так, делегаты съезда поддержали кандидатуры в состав совета народных депутатов: Артема Культенко, который будет отвечать за развитие регионов; Александр Качура - партийное строительство; Анатолия Остапенко - юридический блок; Ольги Коваль - образовательное направление; Евгении Кравчук - коммуникации и идеологическое направление; Романа Грищука - диалог с сообществами; Вадима Галайчука - международное направление, а также кандидата в народные депутаты по партийному списку Сергея Кострийчука - организационное направление.

Кроме того, согласно уставу, в Высший совет партии входит председатель Александр Корниенко.