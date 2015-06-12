В Конгрессе США отказались поставлять Украине ПЗРК, а полк "Азов" назвали "неонацистским"

Полк "Азов" не будут тренировать за деньги США, а Украина не получит американские ПЗРК. В Конгрессе приняты соответствующие поправки к законопроекту H. R. 2685, "О расходах на оборону в 2015-м году" ( “Department of Defense Appropriations Act of 2015”) по инициативе конгрессмена-демократа Джона Коньерса и конгрессмена-республиканца Теда Його. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на сайт конгрессмена-демократа Коньерса (John Conyers).

При этом на странице конгрессмена также называют полк "Азов" неонацистским.

"Я благодарен, что Палата представителей вчера единогласно приняла предложенные мной изменения, которые призваны гарантировать, что наши военные не будут готовить членов омерзительного (repulsive - прим.) неонацистского батальона "Азов" и опасные ПЗРК не попадут в Украину и Ираке”, - приводит слова Коньерса его сайт.

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“Если и можно сделать простой вывод из участия США в зарубежных конфликтах, то он заключается в следующем: надо избегать нежелательных последствий. Как это хорошо проиллюстрировало участие США в Афганском конфликте во время советского вторжения, слишком активная военная поддержка и перенасыщение конфликта оружием может привести к дестабилизации и в конечном итоге навредить нашим собственным национальным интересам", - также отметил Коньерс.