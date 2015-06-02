В районе Широкино погиб боец полка "Азов"

Об этом говорится в сообщении полка на странице в соцсети. Сообщается что уроженец Могилев-Подольского (Винницкая область) был активным участником событий на Майдане, а затем воевал в батальоне ОУН, а месяц назад присоеденился к полку "Азов".

УНАСЛІДОК ВАЖКОГО ПОРАНЕННЯ ЗАГИНУВ БОЄЦЬ ПОЛКУ АЗОВ ДЮШЕС 30 травня, захищаючи селище Широкине, загинув кращий та муж... Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on Monday, 1 June 2015