В районе Широкино погиб боец полка "Азов"
07:54, 02 июня 2015Война
2584 0
После ранения, полученного в бою близ Широкино, скончался 21-летний боец полка "Азов" с позывным Дюшес.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении полка на странице в соцсети. Сообщается что уроженец Могилев-Подольского (Винницкая область) был активным участником событий на Майдане, а затем воевал в батальоне ОУН, а месяц назад присоеденился к полку "Азов".
УНАСЛІДОК ВАЖКОГО ПОРАНЕННЯ ЗАГИНУВ БОЄЦЬ ПОЛКУ АЗОВ ДЮШЕС 30 травня, захищаючи селище Широкине, загинув кращий та муж...Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on Monday, 1 June 2015
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter