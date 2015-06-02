В районе Широкино погиб боец полка "Азов"

07:54, 02 июня 2015
Война
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После ранения, полученного в бою близ Широкино, скончался 21-летний боец полка "Азов" с позывным Дюшес.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении полка на странице в соцсети. Сообщается что уроженец Могилев-Подольского (Винницкая область) был активным участником событий на Майдане, а затем воевал в батальоне ОУН, а месяц назад присоеденился к полку "Азов".

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Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on Monday, 1 June 2015
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