В Офисе генпрокурора знают, кто мог "слить" материалы следствия по делу Майдана - Рябошапка

Генпрокурор уточнил, что материалы по делу Майдана были не похищены, а скопированы.

В Офисе генпрокурора знают, кто мог "слить" материалы следствия по расследованию дел Евромайдана, в частности, о допросах свидетелей, проведенных недавно.

Об этом в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает ТСН.

"Что касается утечки информации, которая состоялась, то она состоялась собственно... мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а работал при Горбатюке (экс-начальник управления специальных расследований бывшей Генпрокуратуры). Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были потерянные материалы. Это были скопированные материалы. И, очевидно, что мы это расследование доведем до логического завершения и привлечем виновных к ответственности", - сказал Рябошапка.

Читайте также"Ни одно доказательство не потеряно": Рябошапка рассказал о расследовании "дел Майдана"

Напомним, в начале ноября 2019 года стало известно, что из Генеральной прокуратуры исчезли два тома дела одного из уголовных производств по делу расстрелов сотрудников милиции во время Евромайдана.

Они "нашлись" в Государственном бюро расследований – туда их передал экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Он также написал заявление, в котором указал, что, мол, эти документы похитил экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и спрятал их. В то же время Горбатюк обвинил Портнова, что это он организовал похищение вместе со своим сообщником в Генпрокуратуре.