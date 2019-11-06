ГПУ начала служебное расследование по факту возможной потери материалов по делам Майдана

Инвентаризационная комиссия во главе с Чумаком с 11 ноября начнет инвентаризацию.

В Генеральной прокуратуре началось служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства по событиям Майдана.

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Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры. "По согласованию генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Расследование начато на основании распространенной в СМИ информации о потере дела.

В Генпрокуратуре напомнили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак и которая с 11 ноября начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября директор ГБР Роман Труба заявил, что заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о якобы совершении преступления бывшим начальником Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком и другими следователями этого управления.

По словам Трубы, открыто уголовное производство по факту исчезновения материалов уголовных дел, касающихся расследований преступлений, совершенных во время Революции достоинства.

"Это дела, которые получили особый статус и, к сожалению, я могу констатировать, что есть определенные нарушения со стороны следователей Генеральной прокуратуры. Вчера мы получили обращение в отношении следователей Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, допустивших утрату материалов уголовных производств. Мы получили два тома материалов одного из уголовных производств. Нами внесены сведения в ЕРДР, и сегодня начато соответствующее расследование", - сказал Труба.

Вместе с тем Труба отметил, что ему не известно, об исчезновении каких именно материалов уголовных производств идет речь - по убийствам участников Майдана или убийствам правоохранителей в то время.