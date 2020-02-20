Конституционный суд РФ стал соучастником международного преступления, когда признал "законность" присоединения оккупированного Крыма к России – глава КС Литвы

Также Дайнюс Жалимас сообщил об отказе делегаций судов Литвы и Грузии участвовать в торжественном приеме по случаю 25-летия Конституционного суда Молдовы из-за присутствия на нем российских судей.

Конституционный суд Российской Федерации стал соучастником международного преступления и агрессии, когда признал “законность” присоединения оккупированного Крыма к России.

Об этом в комментарии УНИАН сказал глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Он рассказал, что сегодня принимал участие в международной конференции по случаю празднования 25-й годовщины Конституционного суда Молдовы. По его словам, в этой конференции также участвовали представители Конституционного суда Российской Федерации.

Как отметил Жалимас, во время своего выступления он акцентировал внимание на том, что в устоявшихся демократиях суд является независимым органом, который защищает Конституцию, не идет на поводу общественного мнения, не руководствуется результатами социологических опросов и не может служить интересам президента или верховного правителя.

“Существуют случаи, когда суд должен принимать непопулярные решения, поскольку Конституция является балансом между правлением большинства и необходимостью защиты законных интересов меньшинств, и защищать права человека”, - отметил Жалимас.

В этой связи глава КС Литвы подчеркнул, что миссия суда – защитить каждого человека, особенно “когда это касается слабых слоев населения, невзирая ни на что”.

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При этом он сказал, что Конституционный суд РФ, признавая “законность” так называемого договора о “присоединении” захваченного Крыма к России, руководствовался не Конституцией, а интересами властной элиты и российского общественного мнения, которое стало заложником дезинформации. “Я сказал, что к сожалению, бывают случаи судейского популизма, а судейским популизмом я как раз называю то, когда решения суда принимаются вот именно с точки зрения общественного мнения или с точки зрения правящего режима, который отождествляется с этим общественным мнением”, – добавил глава КС Литвы.

“Я сказал, что самый печальный пример такого судейского популизма – как раз аннексия Крыма, где суд явно пошел на поводу правящего режима, и что иногда вот такой популизм приводит к тому, что суд совершает преступление”, - заявил он.

По его мнению, в качестве причинно-следственной связи такое решение российского суда породило трагические последствия, в том числе, привело к вооруженному конфликту на Донбассе, в результате которого уже погибли 14 тыс. человек.

“Я так и сказал, что именно то, что совершили российские судьи, разрешая аннексировать Крым – это является международным преступлением, за что, на самом деле, полагается уголовное преследование и уголовная ответственность”, - уверен Жалимас.

Он отметил, что Конституция любой страны не разрешает проводить агрессию против другого государства. “Если бы суд принимал решение, руководствуясь только правом, и только Конституцией… то он мог тогда остановить аннексию Крыма. Скорее всего, тогда бы и ничего не было”, - заявил глава КС Литвы.

При этом Жалимас подчеркнул, что “никогда в жизни никакой конституционный суд не принимал решение, в котором он соучаствовал в международном преступлении и агрессии”.

Говоря о программе мероприятий, в которых принимают участие делегации конституционных судов ряда стран, в том числе, Украины и РФ, Жалимас отметил, что по случаю празднования 25-й годовщины Конституционного суда Молдовы, кроме международной конференции и прочих, также проводится вечерний прием. Однако, подчеркнул он, делегации Литвы и Грузии не имеют намерения посещать это мероприятие, поскольку там будут присутствовать российские судьи.

“Я уже шесть лет придерживаюсь позиции, как являюсь главой (Конституционного суда Литвы), – я ни разу не подавал руки российским судьям, которые за ночь приняли решение по Крыму”, - сказал Жалимас.

УНИАН не удалось получить комментарий от украинского Конституционного суда, будут ли делегаты из Киева участвовать в приеме вместе с российской стороной.

Как сообщал УНИАН, 19-20 февраля делегации конституционных судов 14 стран, в том числе Украины и России, участвуют в праздновании 25-й годовщины Конституционного суда Молдовы.