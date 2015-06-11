Порошенко обещает восстановить все связи с оккупированными районами, но после выполнения Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая перед активом Донецкой области.

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"Мы хотим и готовы в любое время полностью восстановить экономические связи с временно оккупированными территориями Донетчины и Луганщины, снять, подчеркиваю, все внутренние барьеры и ограничения на пути передвижения людей и товаров. Но при условии, что мы восстанавливаем контроль над внешней границей, как это и предусмотрено Минскими соглашениями. Если нет, то нечего жаловаться на контроль линии соприкосновения... До ощутимого прогресса в выполнении Минских соглашений уровень экономических связей останется на текущем уровне", - сказал он.