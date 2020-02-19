Правоохранительный комитет рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Сытника

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности не является профильным.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту определиться относительно проекта постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало большинство членов комитета - 20 депутатов.

Профильным по данному вопросу является Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ. Для рассмотрения парламента должно быть решение профильного комитета.

На заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") отметила, что законодательством не предусмотрено увольнение директора НАБУ за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией. Поэтому, отметила она, проект постановления об увольнении Сытника не является законным.

В свою очередь народный депутат Украины Илья Кива (фракция ОПЗЖ) отметил, что народный депутат является политиком, поэтому он должен принимать решения, поскольку руководитель антикоррупционной структуры признан судом "коррупционером".

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№3039) об увольнении Сытника с должности директора НАБУ.

Инициаторы документа - народные депутаты из фракции "Слуга народа", а также народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке говорится, что 13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд оставил без изменений решение Сарненского районного суда Ривненской области от 6 сентября 2019 года, которым Сытник признан виновным в совершении коррупционного административного правонарушения.

Как установлено судами, Сытник, занимая должность директора НАБУ, получил подарок в виде оплаченных услуг аренды домов, чем совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Речь идет об отдыхе Сытника с семьей в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" в Ровненской области. В мае 2019 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Сытник не заплатил достаточно большую сумму за отдых. 6 сентября того же года Сарненский райсуд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении и наложил на него штраф в размере 3 тыс. 400 грн с конфискацией подарков в доход государства. Позже Ривненский апелляционный суд поддержал соответствующее решение.

Сытник утверждает, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе и не видит никаких оснований для его отставки.

Сытник был назначен на должность директора НАБУ в апреле 2015 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.