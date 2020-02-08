В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника

Постановление подписали 216 нардепов.

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности главы НАБУ.

Документ № 3039 появился на сайте парламента 7 февраля.

Инициаторами проекта постановления об отставке Сытника с должности директора НАБУ выступили нардепы Дмитрук Артем, Леонов Алексей, Бакумов Александр, Бужанский Максим, Гончаренко Алексей, Санченко Александр, Володина Дарья, Мазурашу Георгий, Кузьминых Сергей Владимирович.

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Постановление подписали 216 нардепов.

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Как сообщал УНИАН, 10 мая 2019 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователи Государственного бюро расследований установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» на Ривненщине, Сытник не заплатил достаточно большую сумму.

«В случае отсутствия документальных опровержений информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или лучше заплатить сам», - подчеркнул Луценко.

12 июля тогдашняя пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что дело об элитном отдыхе Сытника передали в суд. В Генпрокуратуре отметили, что Сытник ни разу не явился на допрос.

Полицейский вручал Сытнику протокол о совершении коррупционных действий на трассе под Полтавой.

Сытник утверждает, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе.

6 сентября Сарненский районный суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении и наложил на него штраф в размере 3 тыс. 400 грн с конфискацией подарков в доход государства.

13 декабря Харьковский апелляционный суд поддержал соответствующее решение первой инстанции.