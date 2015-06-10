Между "умными" и "красивыми"

«Нестрашные» западные санкции, над которыми еще недавно смеялись «искандеры» и которые уже начали создавать определенные риски для российских элит под грядущий политический период парламентских (в следующем году) и президентских (в 2018-м) выборов, заставляют Кремль закончить свои дорогостоящие проекты на Донбассе. Но выйти из развязанного ею же конфликта Москва пытается «с достоинством», максимально сохранив лицо в глазах российского обывателя, рассказывая об ужасном невыполнении мертворожденных Минских соглашений «киевской хунтой».

Учитывая, что глобальные игроки в мировой политике не позволяют России продавить нужную ей интерпретацию Минска-2, обусловленную необходимостью демонтировать суверенное государство Украина путем предоставления «самостоятельности» «ДНР» и «ЛНР», а «укропы» продолжают сопротивляться и капитулировать не намерены, «под нож» идут марионеточные «республики».

И, похоже, «лидеры» этих псевдообразований начали что-то подозревать.

В принципе, они с самого начала своих «назначений» народными мэрами, народными губернаторами и руководителями временных правительств, подходили под сценарий, в просторечии именуемый «развод лоха». Каша в голове, неспособность сформулировать какие-то единые требования и полное отсутствие понимания понятия «децентрализация», которое год назад звучало из Киева, пожалуй, чаще, чем сегодня – такими были отличительные черты сепаратистских «вождей».

Вот и сегодня, в ожидании «шухера» и пытаясь спасти хотя бы свои шкуры (о рядовых «ополченцах» речь не идет в принципе), они, то и дело, путаются «в показаниях». Так, год назад небезызвестный ныне бывший МММ-щик Денис Пушилин заявлял, что «ДНР» не устроит даже федерализация Украины, поскольку для граждан «республики» неприемлема сама мысль находиться в ее составе (даже при условии самых расширенных прав). Много говорилось вслух о непреодолимом желании «ДНР» стать частью России по примеру аннексированного Крыма. Через полгода, получив от ворот поворот в Москве, Пушилин уже говорил о независимости «ДНР», а всего еще месяц назад – что вопрос нахождения в составе Украины «режет слух». Сегодня он же, так сказать, от лица «народа ДНР», уже готов идти на компромисс с Киевом.

Собственно, те дополнения к изменениям в Конституцию Украины, предусматривающие сохранение отдельных районов Донбасса с особым статусом в составе Украины и признание украинским Крыма, которые «лидеры» «ДНР» и «ЛНР» подготовили и передали «контактной группе», уже можно считать капитуляцией. В одном из предложений, в частности, говорилось: «Города Киев и Севастополь, отдельные районы с особым статусом Донецкой и Луганской областей имеют специальный статус, который определяется законами Украины». То есть, если год назад этим людям было с «киевской хунтой» не по пути, то сегодня уже и «фашистов» в Киеве нет, и бандеровцы не страшны, и Конституцию Украины чтить готовы.

Но, видимо, получив нагоняй от хозяина Кремля за подобную самодеятельность, «лидеры» включили «заднюю», и начали оправдываться. Мол, предложенные изменения в Конституцию Украины, подразумевающие возвращение оккупированного Донбасса в состав украинского государства, являются лишь тактическим ходом «для интенсификации переговоров». А на самом деле «республики» вовсе не намерены возвращаться под юрисдикцию Украины, поскольку для них «это было бы сродни самоубийству».

Впрочем, и такое объяснение марионеток, похоже, не устроило кукловодов из Москвы. И «лидеры» недореспублик сделали уже не первой свежести заявление, гласящее, что «наши республики, в идеале, хотели бы войти в состав Российской Федерации». Но – здесь интересно – мол, проблема в том, что до этого необходимо определить статус Донбасса путем внесения изменений в Основной закон Украины…

Метания «вождей новороссии» напоминают анекдот про обезьянку, которая так и не смогла выбрать – умная она или красивая.

К тому же, такая динамика изменения мнений заставляет не только снова задуматься об адекватности «руководителей ДНР и ЛНР», но и ожидать новых заявлений – абсурдней и забористее предыдущих.

Татьяна Урбанская