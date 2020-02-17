Пристайко на встрече с главой МИД Ирана потребовал сообщить причины сбития украинского самолета

Украина требует от Ирана заплатить справедливую компенсацию за сбитие украинского самолета.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на встрече со своим иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифи потребовал расследовать и сообщить причины сбития украинского самолета возле Тегерана.

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Об этом Пристайко сказал, выступая в аэропорту «Борисполь» перед родственниками погибших украинцев на борту самолета рейса PS752, который 40 дней тому назад был сбит иранскими военными возле Тегерана.

«Мы активно работаем и как Министерство иностранных дел, и как наше правительство с тем, чтобы восстановить справедливость, привлечь всех ответственных за эту жертву, за эти жертвы нашего народа. Я понимаю, что ничем мы не можем отплатить жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать, - требовать справедливой компенсации за это», - отметил глава МИД.

Также он напомнил, что 15 февраля встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифи. «Во время этой встречи мы потребовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать какого-то солдата, который сбил. Мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей», - отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча министров стран Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS752.

Во встрече приняли участие представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что общая цель всех пяти стран заключается в том, чтобы добиться от Ирана ответственности, прозрачности и справедливости для жертв ужасной трагедии. По его словам, на недолгое время к заседанию группы присоединился и глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф.

В частности, министры пяти стран раз призвали Иран передать на экспертизу «черные ящики» со сбитого украинской самолета

В свою очередь, как заявили в МИД Ирана, Зариф подтвердил готовность сотрудничать с Украиной в расследовании катастрофы.

Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу об сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.