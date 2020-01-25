Зеленский объяснил, почему медлил с публичным признанием того, что Тегеран сбил самолет МАУ

Украина в первые дни после авиакатастрофы рассматривали сбитие иранскими войсками самолета как основную версию.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не мог сразу публично признать сбитие Тегераном украинского самолета авиалиний МАУ из-за отсутствия веских доказательств.

Об этом он сообщил в интервью для израильского 9 канала.

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По его словам, Украина в первые дни после авиакатастрофы рассматривали сбитие иранскими войсками самолета как основную версию.

Зеленский вспоминает, что сразу же приехал к родственникам погибших украинских пассажиров и сообщил, что это была на 100% не техническая ошибка или ошибка экипажа.

«И я к ним приехал. Я к ним приехал и не мог в публичном поле говорить: «Нас сбили». Но я приехал к ним и сказал: «Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на 100% не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка профессионального экипажа. Конечно же, успокоить их полностью не удалось, мы можем все вернуть в правовое поле. Можем вернуть с точки зрения компенсации... Но в публичное поле мы не выходили, нужны были данные и доказательства», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев.

Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе самолета.

18 января Тегеран пообещал Украине передать для расшифровки бортовые самописцы со сбитого самолета. Однако уже на следующий день заявил, что "черные ящики" сначала попытаются расшифровать в Иране. Также отмечалось, что никакого решения об их передаче другим странам еще не принималось.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами передачу Киеву бортовых самописцев со сбитого самолета.