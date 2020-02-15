В Украине создадут Национальную платформу примирения и единства

Платформа создана в рамках выполнения заданий, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Людей приобщат к консультациям относительно переговоров в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по сфере безопасности конференции в Минске, анонсировал создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой должны быть привлечены жильцы ОРДЛО и переселенцы.

Украинский гарант отметил, что власть готова к диалогу с мирным населением оккупированных территорий.

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"Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса – это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены", – приводит Офис президента цитату Зеленского.

Политик добавил, что участников платформы привлекут к консультациям на минской площадке и к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

Тем временем советник Секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства в Киеве перед съездом партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом съезда партии "Слуга народа".

"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", - отметил Сивохо.

В свою очередь, представившийся "членом команды Сивохо" Иван Толкачев, отметил: "Предварительно, 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках выполнения заданий, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа".

Толкачев добавил, что она должна будет "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы".

Ранее сообщалось, что СНБО разработала 5 сценариев возвращения оккупированного Донбасса. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подробностей ни одного из них не раскрыл, однако отметил, что Украина обязательно вернет границы Донецкой и Луганской областей и Крым.